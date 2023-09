Avião para Guarda Costeira deverá chegar ao país no primeiro semestre de 2024

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, anunciou hoje que o avião adquirido pela ASA, que será destinado à Guarda Costeira para ampliar a vigilância na zona marítima nacional, auxiliar em casos de emergência médica e operações de busca e salvamento, está previsto para chegar ao país no primeiro semestre de 2024.

Segundo um comunicado do Governo, o Chefe do executivo fez essa declaração, acompanhado da Ministra da Defesa Nacional, Janine Lélis, após um encontro com o Major-General Adjunto da Guarda Nacional do Estado de New Hampshire (GNHM), David Mikolaities, quando questionado pela imprensa.

A mesma fonte refere que o Primeiro-ministro considera que o encontro serviu para reforçar a parceria com GNHM, assinada em fevereiro do ano passado.

Parceria que já começou a dar frutos, tendo em conta as acções de formação realizadas nos Estados Unidos da América dos pilotos e técnicos de manutenção para o avião da Guarda Costeira, e em Cabo Verde, onde se deslocou uma equipa médica para ministrar workshops, nas ilhas de Santiago e S.Vicente, entre outras acções já realizadas.

“Reforçar competências e meios de busca e salvamento, de evacuação médica e vigilância marítima é um objectivo para o qual estamos a trabalhar com a colaboração da Guarda Nacional de New Hampshire”, sublinhou Ulisses Correia e Silva, que ressalta a parceria de referência com os EUA na Defesa e Segurança.

A visita foi também uma oportunidade para uma viagem num helicóptero da Guarda Nacional de NH e sermos informados sobre a prontidão e a operacionalidade de meios para busca e salvamento, em zonas montanhosas que são usadas para atividades de treking turístico”, adiantou, atento ao que acontece nas ilhas de S. Antão e Fogo.

Recorde-se que o acordo de Parceria entre Ministério da Defesa Nacional de Cabo Verde e Guarda Nacional do Estado de New Hampshire, foi assinado a 4 de Fevereiro de 2022 e que através de uma resolução do Conselho de Ministros, no passado mês de Abril, o Governo autorizou a Direção-Geral do Tesouro a conceder um aval à ASA para garantia de um financiamento bancário para aquisição de uma aeronave.

Conforme garantiu o Primeiro Ministro na altura, a aquisição deste aparelho, através de um processo de contratualização, vai colocar o avião à disposição da Guarda Costeira e o Orçamento de Estado vai inscrever anualmente verbas correspondentes à amortização do empréstimo.