Augusto Neves apela a união pela estratégia para desenvolvimento sustentável de São Vicente

​O presidente da Câmara Municipal de São Vicente pede união e compromisso para a promoção do desenvolvimento da ilha. Augusto Neves, que discursava na sessão solene comemorativa do Dia de São Vicente, realizada esta segunda-feira,22 de janeiro, recordou que a unidade de Mindelo se constrói na diversidade.

“Em democracia, a unidade de Mindelo constrói-se na diversidade, no pluralismo e na diferença. Os dias simbólicos, como o de hoje, em que para além das divergências nos sentimos fazendo parte de uma comunidade, apelam para o sentido estratégico da cultura e cooperação. Temos orgulho no que somos e nas criações em que projectamos o que de melhor podemos e sabemos, mas também estamos conscientes que a encruzilhada é difícil e o espaço para a afirmação terá que ser garantido e só nós o podemos garantir, com o nosso trabalho e determinação”, afirmou.

No seu discurso, Neves apontou para a atração de investimentos como prioridade na estratégia de desenvolvimento sustentável de São Vicente.

“A captação de novos investimentos tem sido e continuará a ser uma das nossas prioridades para dar robustez à economia local que tem sido, aliás, exemplar, na forma como resistimos e adaptamos às adversidades para dar confiança aos investidores. Estou convencido de que a educação, o conhecimento, a cultura são nos próximos anos factores absolutamente decisivos”, assegurou.

A sessão evocativa do dia do município contou com a presença do ministro do Mar, Abraão Vicente, que destacou a necessidade da diversificação económica da ilha.

“Explorar outras oportunidades económicas além do turismo, dar corpo à economia marítima e indústrias culturais, para garantir um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável. Reconhecer e engrandecer o papel do Porto Grande, que será alargado e modernizado. Também a melhoria contínua das infra-estruturas é compromisso sério do governo, que é condição sine qua non para impulsionar o turismo, promover o desenvolvimento económico da ilha, proporcionando uma melhoria da qualidade de vida para os seus habitantes e para quem escolhe a ilha para destino de férias, negócios ou residencial”, disse.

O acesso à habitação, a gestão e o ordenamento territorial, a qualificação da mão-de-obra, são outros aspectos que, segundo Abraão Vicente, devem estar no centro das políticas prioritárias para São Vicente.