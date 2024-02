Governo apela ao diálogo depois de Mali, Burkina Faso e Níger anunciarem saída da CEDEAO

O Governo apelou às instituições da CEDEAO, principalmente ao seu órgão máximo que é a Conferência dos Chefes de Estado e de Governo, a reforçar o diálogo político com os Governos de transição do Mali, Burkina Faso e do Níger, após o anúncio conjunto, em 28 de Janeiro de 2024, sobre a sua retirada imediata da organização.

Num comunicado de imprensa desta quarta-feira, 21, o Governo afirma que o reforço do diálogo visa encontrar soluções que garantam a coesão desejada no seio da organização, preservando os princípios de paz, segurança e democracia. No contexto da retirada desses países, o executivo garante estar a acompanhar de perto a evolução dos acontecimentos na Região. Eles reconhecem os impactos que essa decisão pode ter, especialmente no que diz respeito aos inúmeros cidadãos desses países que vivem em outros Estados-membros da CEDEAO. O comunicado enfatiza a importância de continuar a envidar esforços para que a CEDEAO permaneça um espaço de paz, segurança e democracia. O Governo de Cabo Verde destaca a necessidade de todas as partes envolvidas trabalharem em conjunto para encontrar soluções diplomáticas que promovam a estabilidade na região e garantam o bem-estar dos cidadãos afetados pela mudança na afiliação da CEDEAO. O apelo ressalta a importância do diálogo contínuo e da cooperação internacional para enfrentar os desafios regionais e globais.

