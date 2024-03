“PAICV é hostil ao sector privado” – MpD

Assembleia Nacional vai discutir política de privatizações. MpD diz que o PAICV “nunca acreditou no modelo económico” assente no sector privado e que continua a defender “uma ideologia política que não funcionou em lado algum”.

Euclides Silva, deputado do MpD, disse hoje que o seu partido não tem expectativas relativamente à postura do PAICV no debate sobre a política de privatizações que está a ser implementada pelo governo.

Na conferência de imprensa de balanço das jornadas parlamentares, Euclides Silva acusou o maior partido da oposição de professar “uma ideologia hostil, extremamente hostil, ao sector privado”.

O “PAICV nunca acreditou neste modelo económico, e a proposta alternativa que o PAICV tem neste quesito é um retrocesso aos anos 80, em que o Estado era quem planeava e controlava todos os sectores da actividade económica”, apontou o parlamentar do MpD que ainda acusou o PAICV de estar num “estado negacionista” e de recusar “aceitar os dados que comprovam que as empresas que anteriormente foram privatizadas são as empresas mais sólidas que existem em Cabo Verde”.

Continuando a criticar o PAICV, Euclides Silva defendeu que o partido, durante os 15 anos que foi governo, “quase que não privatizou nenhuma empresa” apesar de “ter andado com o dossiê por debaixo do braço a correr o mundo inteiro à procura de parceiros”.

Além da política de privatizações, vai ser votada, nesta sessão parlamentar, a proposta de Lei que estabelece o regime jurídico relativo à qualidade e segurança em relação à dádiva e colheita de órgãos, tecidos e células de origem humana, para fins de diagnóstico ou para fins terapêuticos ou de transplante, bem como as próprias intervenções de transplante e a proposta de Lei que aprova o Código de Justiça Militar assim como a Conta Geral do Estado de 2021.