PAICV critica governo por gestão ineficiente da economia azul

O PAICV criticou hoje o governo pelo que considera uma gestão ineficiente do sector marítimo, e sublinhou que a economia marítima, um desígnio nacional essencial para Cabo Verde, tem sofrido com a falta de visão e responsabilidade do governo.

No discurso de abertura do debate sobre economia azul, na primeira sessão parlamentar de Abril, o deputado João do Carmo,eleito do PAICV pelo círculo eleitoral de São Vicente, apontou a desordem nos sectores de transporte aéreo e marítimo desde 2016, caracterizando a situação como um “caos com consequências desastrosas” para a economia nacional.

O PAICV denunciou o aumento dos preços dos transportes marítimos, que recai sobre os cidadãos e empresários, e a aquisição de novos navios por meio de crédito, sem um plano operacional claro. O deputado João do Carmo, no discurso de abertura do debate, chamou a atenção para a entrega da concessão de transportes marítimos inter-ilhas a uma empresa estrangeira, em um processo marcado por irregularidades.

“Em vez de focar em soluções que beneficiem o país e seus cidadãos, como deveria ser sua prioridade, o actual Ministro do Mar, optou por aumentar os preços dos transportes marítimos e compensar a concessionária com quantias exorbitantes, aumentando assim o fardo sobre os ombros dos cidadãos e empresários nacionais”.

O deputado apontou ainda que “além disso, anunciou a aquisição de novos navios através de créditos, o que só aumenta a carga financeira sobre os contribuintes cabo-verdianos sem apresentar até agora nenhum plano de como será operacionalizada tais aquisições, custos envolventes, exploração dos mesmos e contrapartidas”.

O PAICV pediu uma correcção da exclusão de participação de empresas nacionais no processo de concessão e uma postura mais firme do governo em relação à remuneração da concessionária, criticando também a falta de investimentos por parte da empresa estrangeira.

O deputado apontou, igualmente, deficiências no sector das pescas, citando a falta de atenção às demandas dos armadores locais e a necessidade de modernização das técnicas de pesca, e criticou o programa ZEESV, classificando-o como um fracasso.

“Quanto ao sector das pescas, damos nota “suficiente menos” a este governo, pois o Ministro Abraão Vicente tem mostrado uma grande desconsideração aos armadores de pesca. Estamos muito atrasados em relação aos armadores de pesca da Europa”.

Em jeito de conclusão, o deputado eleito do PAICV pelo círculo de São Vicente afirmou que a economia marítima em Cabo Verde está a sofrer com a gestão do actual governo, e fez um apelo à reflexão e à acção para corrigir os erros do passado, a fim de garantir um futuro mais justo e próspero para todos os cabo-verdianos.