Buscas do Ministério Público na CMP incluem actual e ex-edil como suspeitos

As buscas realizadas hoje na Câmara Municipal da Praia (CMP), pelo Ministério Público, tiveram como alvos o actual autarca e alguns vereadores, bem como o antigo edil . A operação, que ocorreu nos Paços do Concelho da CMP, no Plateau, e na Direcção Financeira e Patrimonial da autarquia, na Fazenda, e também no escritório da empresa Construção Barreto, SA, visou a apreensão de documentos, papéis, dinheiro e outros objectos relacionados com a investigação em curso.

Segundo os mandados emitidos a 8 de Maio e a que o Expresso das Ilhas teve acesso, estão, pois, envolvidas a actual e anterior equipas camarárias, sendo que a empresa de construção é um ponto comum nas investigações, e ambos documentos ordenam a busca no escritório da empresa Construção Barreto, SA, com sede em Achada Santo António.

Num dos documentos constam como suspeitos Joselina Soares de Carvalho, Kyrha Hopffer Varela, Jorge Garcia, Maria Varela, Gilson Correia e Francisco Carvalho, o actual presidente, que exercem as suas actividades laborais nos locais onde ocorreram as buscas. O objectivo da operação foi a apreensão de documentos, papéis, dinheiro e quaisquer objectos ou instrumentos que possam servir como prova relacionados ao objecto dos autos em questão.

Em outro mandado, surge como suspeito o antigo edil, Óscar Santos, sendo que o período de investigação se estende entre 2016 a 2019. Neste âmbito, o Ministério Público mandou apreender documentos relacionados com o concurso e a execução das obras de asfaltagem nos bairros da cidade da Praia, nomeadamente a via principal de Palmarejo, na via da UNICV em Palmarejo, Cidadela, zonas do Ténis e do Liceu Domingos Ramos, no Plateau, e o acesso ao cemitério da Várzea.

Também foi mandada apreender uma declaração irrevogável emitida pelo então presidente da CMP a favor do BAI, actas de deliberação da CMP, bem como pagamentos efectuados à Elevolution Engenharia.

No que diz respeito à empresa Construção Barreto, SA, o mesmo mandado ordenou a apreensão de documentos relativos a obras em São Miguel e São Lourenço dos Órgãos.

A busca, que ocorreu esta quinta-feira, 9, foi conduzida sob a supervisão de um magistrado do Ministério Público do DCAP, com o apoio da Polícia Nacional.