PAICV classifica de deficientes as políticas para melhorar a vida dos cabo-verdianos

​O PAICV considera deficientes as políticas públicas para melhorar as condições de vida da população. O maior partido da oposição entende que desde 2016 foram destruídos 19 mil empregos, disse hoje o deputado Fidel de Pina

O PAICV considera deficientes as políticas públicas para melhorar as condições de vida da população O maior partido da oposição entende que desde 2016 foram destruídos 19 mil empregos, disse hoje o deputado Fidel de Pina.

Posição expressa pelo parlamentar, em conferência de imprensa de antevisão do debate desta quarta-feira com o Primeiro-ministro sobre “Políticas públicas e a qualidade de vida dos cabo-verdianos”, proposto pelo Grupo Parlamentar do maior partido da oposição.

“Será uma oportunidade para confrontar o Primeiro-Ministro, quer pela ausência, como pela deficiência de políticas públicas adequadas para a melhoria das condições de vida dos cabo-verdianos. Desde logo, eu devo dizer que, segundo os últimos dados, inclusive do Banco Mundial, a pobreza aumentou, situando, portanto, acima dos níveis da pré-pandemia, ou seja, que neste pós-pandemia, a pobreza é maior do que antes da pandemia. De 2016 a esta parte houve a destruição de mais de 19 mil postos de trabalho, ou seja, 19 mil empregos, e com a população inativa, ou seja, os desanimados,a aumentar 5,8% em 2023 em relação a 2022”, apontou

O PAICV considera ainda que o custo de vida está a aumentar, o que reduz o poder de compra das famílias e reduz o crescimento económico.

“Por outro lado, o custo de vida continua a aumentar no país, causando uma enorme redução do poder de compra das famílias, isto também muito pelo agravamento da carga fiscal. É preciso dizer que o Governo, nesses dois últimos orçamentos, aumentou as taxas aduaneiras em mais de 2.400 produtos, além do aumento do custo da água e energia que registámos desde o início deste ano, bem como o aumento do IVA na restauração. Os últimos dados oficiais também indicam aquilo que é a desaceleração do ritmo de crescimento económico, que está também fortemente condicionado pelo grave falhanço das políticas públicas em matéria de transportes, quer marítimo, quer aéreo. Não podemos deixar também de referir que temos tido aquilo que é a redução das remessas dos imigrantes”, frisou

A segunda sessão plenária de junho arranca esta quarta-feira e tem como ponto alto o debate com a Primeiro-ministro sobre “As políticas públicas e a qualidade de vida dos cabo-verdianos”, proposto pelo PAICV.

Na quinta-feira vai ser debatido as “ Questões de política interna e externa: As grandes opções do conceito estratégico da defesa nacional", com a Ministra da Defesa Nacional, Janine Lélis.