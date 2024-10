PAICV acusa Governo de falhar no combate à dengue

O PAICV considera que o Governo falhou no combate à dengue. Posição expressa hoje, na Praia, pela deputada e membro da direcção concelhia do partido, Paula Moeda, numa conferência que teve lugar na sede do partido

“O Governo de Ulisses Correia e Silva e a sua ministra da Saúde falharam em toda a dimensão no combate tardio e tímido à dengue. Sem estoque de materiais de combate, diagnóstico e tratamento adequado, a par de uma epidemia que assola o país e a situação torna-se ainda mais precária e preocupante e as condições de trabalho nos hospitais que são péssimas e em que o caos se instalou”, avançou. Paula Moeda recorda que os primeiros casos de dengue apareceram em Novembro de 2023, mas, entende que não houve uma preparação para o seu combate e que agora o Governo corre atrás do prejuízo. “Facto é que não houve um trabalho de sustentação permanente e continuado tendo dengue ao mesmo tempo que alguns casos de paludismo. Foi tudo muito velado, meio escondido e até abafado por um largo período de tempo. Arrastaram-se meses e isso demonstra que há uma falha grosseira na luta integrada de vetores transmissores de doenças. Não houve uma preparação adequada com os primeiros sinais, os primeiros casos, uma prevenção forte, um sector actuante incisivo. O Governo falhou de novo e agora corre atrás do prejuízo”, afirmou. O PAICV afirma que entre as medidas de combate, a mobilização de agentes anti- vectorial e a pulverização das casas têm decorrido com alguns constrangimentos. “Duas medidas, talvez as mais importantes na prevenção e controle da propagação, mas que têm tido muitos problemas e constrangimentos na sua implementação. Os agentes de luta anti-vectorial, insatisfeitos por falta de condições de trabalho, vínculos precários, participaram em greves em plena epidemia de dengue, mostrando suas insatisfações com salários em atraso e mal pagos. Os agentes sanitários que fazem a pulverização não têm subsídio de risco, falta-lhes material de pulverização, faltou-lhes muitas vezes. Faltaram também testes de dengue”, frisou. Segundo dados do boletim diário da dengue emitido a 3 de Outubro, actualmente o país contabiliza 9475 casos notificados, entre eles 6114 confirmados e 2 óbito acumulado. A cidade da Praia concentra o maior número de casos de dengue.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.