Cabo Verde quer “desenvolvimento sustentável com maior contribuição dos recursos marinhos”- PM

​Cabo Verde quer alcançar um desenvolvimento sustentável com maior contribuição dos recursos marinhos. Posição defendida esta segunda-feira, pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, ao presidir a abertura oficial da edição 2024 da Cabo Verde Ocean Week (CVOW).

O chefe do executivo destaca o potencial a desenvolver, particularmente em Cabo Verde, mas de forma geral em todos os países insulares.

"Os desafios globais, os compromissos nacionais e as potencialidades do oceano são razões mais do que o suficientes para realizarmos anualmente o Ocean Week e para estarmos aqui reunidos neste pequeno país insular em desenvolvimento, pequeno em território, mas grande na sua zona económica exclusiva. Em Cabo Verde, nós traçámos como objectivos estratégicos para alcançar um desenvolvimento sustentável com maior contribuição dos recursos oceânicos e costeiros, mas geridos de uma forma sustentável. A Carta de Política da Economia Azul, o Plano Nacional de Investimentos para a Economia Azul e o Regime de Ordenamento das Actividades da Pesca nas Águas Marítimas e no Alto Mar são instrumentos importantes que Cabo Verde tem à sua disposição, aprovados e estão em implementação", assegura.

O primeiro ministro reafirma os objectivos de gestão sustentável dos recursos oceânicos e costeiros, e de posicionar Cabo Verde como um centro de desenvolvimento de competências no domínio da economia azul.

"O conhecimento e protecção da biodiversidade marinha e das zonas costeiras e a literacia do oceano e a integração numa iniciativa muito interessante que é a rede de escolas azuis do Atlântico são importantes para o suporte à exploração sustentável dos recursos marinhos e para a educação e a capacitação dos jovens desde crianças. É objectivo estratégico também posicionar Cabo Verde como um centro de desenvolvimento de competências no domínio da economia azul", sublinha.

Ulisses Correia e Silva aponta o reforço da governança climática, a transição energética, a redução da dependência dos combustíveis fosseis, a implementação, a criação do Sistema Nacional de Transparência Climática e a Lei do Clima como iniciativas que “distinguem Cabo Verde” no concerto das nações.

A Cabo Verde Ocean Week 2024 deverá contar com um ciclo de conferências com a participação de especialistas e decisores de Cabo Verde, Portugal, Marrocos, Estados Unidos, Alemanha, Senegal, entre outros países.

Além de incorporar a Expomar, que assinala este ano a 11ª edição, a programação da VII edição da CVOW incluiu a realização de Blue Talks, Podcasts e outras actividades.