Cabo Verde entre os beneficiários do novo programa Europeu para Sustentabilidade Oceânica na África Ocidental

​Cabo Verde está entre os 13 países beneficiários do novo programa da União Europeia para promoção de um oceano sustentável na África Ocidental. O programa deverá arrancar em 2025, com a duração de 5 anos e terá um orçamento de 59 milhões de euros, com o objectivo de promover uma gestão sustentável e integrada dos recursos marinhos e costeiros na região, além de promover a economia azul.

Anúncio feito esta tarde pela embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, numa intervenção na Ocean Week, no painel sobre “modernização e transformação dos portos para oceanos limpos”.

“Este programa terá uma duração até 2030, desdobrando-se em três domínios: a governação e coordenação regionais dos oceanos, a promoção de uma economia azul inovadora e sustentável, componente que será gerida a partir de Cabo Verde, e o reforço da resiliência marinha e costeira, com vista à preservação da biodiversidade e conservação de espécies marinhas, componente em que esperamos poder trabalhar em conjunto e de perto com as organizações da sociedade civil e com instituições académicas”, explica.

Segundo Carla Grijó, Cabo Verde pode beneficiar deste programa de várias formas.

“Refiro apenas algumas: no reforço na luta contra a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, através da acção e coordenação dos organismos subregionais de pesca, no apoio à criação e gestão de zonas marinhas protegidas, incluindo no alto mar, através de abordagens inovadoras para uma conservação eficaz e uma adaptação baseada nos ecossistemas existentes, em assistência técnica a instituições nacionais, públicas e privadas, na área da economia azul, incluindo para apoiar a preparação de projetos suscetíveis de financiamento bancário e, finalmente, no financiamento directo a projectos piloto-regionais que demonstrem uma gestão dos recursos marinhos sustentável e resistente às alterações climáticas”, enumera.

Na sua intervenção, a embaixadora da União Europeia em Cabo Verde recordou os contratos assinados em Setembro entre Governo, União Europeia e Banco Europeu de Investimento, num volume global superior a 300 milhões de euros, com foco na modernização de infra-estruturas portuárias e no melhoramento dos seus serviços, no quadro da iniciativa Global Gateway.

Conforme explica, para o primeiro semestre de 2025 está prevista a realização de um Fórum de Negócios, para identificar oportunidades de investimento privado que possam ser alavancadas por financiamentos no quadro desta iniciativa.