Cabo Verde e UE juntam-se hoje em reunião de diálogo político em Bruxelas

​Uma comitiva ministerial cabo-verdiana encontra-se, hoje, em Bruxelas, para a 13.ª reunião de diálogo político com as entidades europeias, em que os investimentos do pacote Global Gateway no arquipélago são um dos pontos na agenda.

“Para além de discutirmos os calendários, os desembolsos e os mecanismos do Global Gateway, esta será também uma oportunidade para abordar questões como o pilar da segurança e estabilidade, o domínio das relações económicas entre a UE e Cabo Verde”, assim como a integração regional, referiu o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, José Filomeno Monteiro, que lidera a comitiva. O pacote de investimentos foi assinado em Setembro e corresponde ao maior pacote financeiro de sempre de apoio de Bruxelas ao arquipélago, 319 milhões de euros, para aplicar nos próximos anos nos sectores das energias, portos e infraestrutura digital. O chefe da diplomacia cabo-verdiana, que até há quatro meses era embaixador em Bruxelas, pretende ainda reforçar o papel Cabo Verde como plataforma facilitadora de relações entre os vários continentes, graças à sua posição geográfica. Da agenda consta também um ponto de situação sobre as medidas de mobilidade, numa altura em que tem sido feito “um progresso muito grande: há muito mais gente hoje a deslocar-se, a visitar reciprocamente [cada país] do que antes”, indicou José Filomeno Monteiro. Cabo Verde assinalou, em 2024, o marco de 17 anos de parceria especial com a UE assente em "valores comuns" e que tem beneficiado de um "salto qualitativo". A 19 de Novembro de 2007, os 27 Estados-membros da UE, reunidos em Bruxelas, sob presidência portuguesa, chegavam a um acordo de princípio sobre a parceria especial com Cabo Verde. Entre os objectivos estavam o reforço do diálogo político e a convergência económica.

