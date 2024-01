Cabo Verde reafirma compromisso com o princípio de “uma só China”

O Governo reiterou hoje o compromisso com o princípio de uma só China, de acordo com uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) publicada na Internet, após um encontro com o embaixador chinês em Cabo Verde.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, recebeu na terça-feira o embaixador da China em Cabo Verde, Xu Jie, que levou para o encontro as eleições de sábado, em Taiwan. Além das palavras recíprocas de amizade, cooperação e solidariedade, o governante “reafirmou o firme compromisso do Estado de Cabo Verde com o princípio de uma só China”. Rui Figueiredo Soares "reconheceu os esforços da China para salvaguardar a sua soberania e a integridade territorial, privilegiando as vias pacíficas a fim de manter uma situação estável e manter a paz e estabilidade na região e entre os dois lados do estreito”. William Lai, até agora vice-presidente de Taiwan e considerado um "agitador" por Pequim, venceu as eleições de sábado com 40,05% dos votos. O Presidente eleito de Taiwan afirmou que estas eleições demonstraram à comunidade internacional que, entre "a democracia e o autoritarismo", os taiwaneses escolheram ficar "do lado da democracia". Taiwan, para onde o exército nacionalista chinês se retirou depois de ter sido derrotado pelas tropas comunistas na guerra civil, é governada de forma autónoma desde 1949. No entanto, a China reivindica a soberania da ilha, que considera uma província rebelde, mantendo-se ao longo das décadas a tensão associada à ideia de que pode recorrer à força caso a ilha declare a independência.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.