Cabo Verde propõe-se como plataforma de comércio brasileiro para África Ocidental

Cabo Verde quer se afirmar como uma plataforma estratégica para o comércio brasileiro na África Ocidental e no Atlântico Médio. A intenção foi apresentada esta segunda-feira pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, José Filomeno Monteiro, durante um encontro bilateral com o Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira.

“Propusemos hoje a realização de um estudo de viabilidade para a transformação de Cabo Verde numa plataforma de comércio brasileiro na África Ocidental e no Atlântico Médio, permitindo a exportação de produtos brasileiros para e da CEDEAO e outros mercados africanos”, afirmou José Filomeno Monteiro à imprensa. O ministro sublinhou que a iniciativa se enquadra na visão estratégica de Cabo Verde como um hub comercial e marítimo da região. Durante o encontro, os dois governantes abordaram a necessidade de melhorar as ligações aéreas e marítimas entre Cabo Verde e Brasil, um desafio que, segundo o governante, deve ser superado para dinamizar o comércio bilateral e atrair novos investimentos. “Observamos com muita satisfação o crescente interesse dos empresários brasileiros no mercado cabo-verdiano e reiteramos a importância de se ultrapassarem os desafios logísticos, nomeadamente a inexistência de uma conexão mais efectiva entre os nossos países, não apenas aérea, mas também marítima”, declarou. O chefe da diplomacia cabo-verdiana exaltou ainda a cooperação entre os dois países em diversas áreas, como defesa, saúde, educação, formação profissional, meio ambiente e recursos hídricos. “Cabo Verde e Brasil partilham valores fundamentais, objetivos políticos convergentes e um compromisso mútuo com o fortalecimento contínuo desta parceria, traduzido na troca regular de visitas de alto nível e no aprofundamento da cooperação em diversas áreas estratégicas”, frisou. Por sua vez, Mauro Vieira realçou a importância histórica e cultural dos laços entre os dois países e garantiu o compromisso do Brasil em reforçar a cooperação técnica, comercial e educacional. “O Brasil recebeu, no mês passado, do governo de Cabo Verde a lista dos grandes eixos prioritários para o estabelecimento de um Programa Integrado de Cooperação, a ser atendido por meio da cooperação técnica brasileira. Estamos a trabalhar em conjunto para a conclusão deste PCI em curto prazo”, disse. Os ministros também debateram questões regionais e multilaterais, como a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a mudança climática, o combate à fome e à pobreza, e a cooperação no âmbito da CPLP e da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS). Mauro Vieira felicitou Cabo Verde pelo cinquentenário da sua independência e elogiou o país pela estabilidade política e pela aposta na transição energética para fontes renováveis. “O Brasil e Cabo Verde também convergem no entendimento da necessidade de uma reforma da governança global, especialmente no Conselho de Segurança das Nações Unidas e demais órgãos, sejam os bancos multilaterais de desenvolvimento, como outras agências das Nações Unidas”, afirmou o ministro brasileiro.

