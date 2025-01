MNECIR defende fortalecimento de parcerias e inovação para projectar Cabo Verde no cenário global

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional (MNECIR), José Filomeno Monteiro, defendeu hoje no parlamento o fortalecimento das relações com os parceiros tradicionais e a exploração de novas oportunidades de cooperação com países emergentes e organizações internacionais para elevar Cabo Verde a novos patamares no cenário global.

“É imperativo que continuemos a fortalecer as nossas relações com parceiros tradicionais, ao mesmo tempo que exploramos novas oportunidades de cooperação com países emergentes e organizações internacionais. A promoção de um ambiente de investimento atractivo, a inovação tecnológica e a capacitação dos nossos recursos humanos são elementos-chave para elevar Cabo Verde a novos patamares no cenário global”, declarou o ministro durante a abertura do debate parlamentar. No seu discurso, José Filomeno Monteiro ressaltou a posição geográfica privilegiada de Cabo Verde, que permite ao arquipélago actuar como um elo entre África, Europa e Américas. “Embora tenhamos limitações significativas em termos territoriais e de recursos naturais, a nossa localização estratégica oferece-nos oportunidades únicas, mas também desafios consideráveis”, apontou. Como exemplo de desafio, frisou que, ao longo da história, Cabo Verde tem superado a ausência de recursos endógenos mediante uma política externa assente nos princípios de paz, estabilidade e cooperação. Este modelo, prosseguiu, tem assegurado ao país importantes fluxos de apoio para promover o desenvolvimento sustentável. Apesar dos avanços, o ministro reconheceu que o país enfrenta desafios como a vulnerabilidade económica, a dependência de importações e os impactos das mudanças climáticas. Para superar estas dificuldades, defendeu uma abordagem integrada e colaborativa com parceiros internacionais. “A diáspora cabo-verdiana desempenha um papel crucial nas nossas relações externas, funcionando como uma ponte vital para o intercâmbio cultural e económico”, disse. Nesse sentido, para o fortalecimento das relações externas do país, José Filomeno Monteiro apresentou três dimensões que considera essenciais. A primeira é a integração regional em que, conforme argumentou, enquanto membro da CEDEAO, Cabo Verde deve reforçar a sua presença nos debates regionais em áreas como o comércio, a segurança e a mobilidade, equilibrando a sua identidade insular com as oportunidades da integração. A segunda dimensão são as parcerias bilaterais e multilaterais com países como Portugal, Estados Unidos, China e instituições como as Nações Unidas e o Banco Mundial. Já a terceira dimensão é a nível da diplomacia para o desenvolvimento sustentável. “Num mundo cada vez mais globalizado e interconectado, as relações exteriores de Cabo Verde são cruciais para o nosso desenvolvimento e para a nossa inserção no cenário internacional”, concluiu.

