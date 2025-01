Governo reforça diplomacia atenta e flexível para se adaptar às circunstâncias

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, José Filomeno Monteiro, afirmou que o Governo adoptará uma diplomacia activa, atenta e suficientemente flexível para responder às circunstâncias que possam surgir no contexto das relações com os Estados Unidos e a comunidade cabo-verdiana no país que agora tem como Presidente Trump.

“Temos uma diplomacia suficientemente flexível para nos adaptarmos às circunstâncias que se nos apresentarem. Não vemos razões para grandes alarmes relativamente à comunidade cabo-verdiana, que é uma comunidade bem integrada nos Estados Unidos, há séculos”, afirmou o ministro durante a conferência de imprensa sobre a VII Cimeira Cabo Verde – Portugal. O governante garantiu que Cabo Verde encara com naturalidade a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, sublinhando que é uma escolha soberana do povo americano. “É uma escolha soberana, em que nós, cabo-verdianos, não temos que viver, sofrer por antecipação,” disse. O ministro reforçou que o Governo está a preparar um plano de contingência para lidar com eventuais deportações que possam impactar as relações bilaterais ou a mobilidade entre os dois países. “Estamos a trabalhar num plano interno de contingência, caso venhamos a registar deportações que possam alterar o quadro atual das nossas relações. Não acredito numa avalanche, mas temos de estar preparados para qualquer eventualidade”, acrescentou. A comunidade cabo-verdiana nos Estados Unidos, com raízes históricas que remontam à era da caça à baleia, foi elogiada pelo ministro pela sua integração e contribuição activa. José Filomeno Monteiro enfatizou a necessidade de assegurar que os cabo-verdianos mantenham uma presença legal e construtiva, reforçando o compromisso do Governo em proteger os seus direitos e interesses.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.