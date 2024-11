“No ofício do bem comum” tem a missão de provocar discussão sobre as principais questões nacionais – PR

O Presidente da República, José Maria Neves, disse esta terça-feira que o seu livro intitulado “No ofício do bem comum”, tem a missão de provocar debate e discussão sobre as principais questões nacionais.

José Maria Neves fez esta afirmação,após presidir ao lançamento do terceiro volume do livro “No Ofício do Bem Comum”, que compila as principais intervenções proferidas pelo chefe de Estado ao longo do terceiro ano do mandato, no qual explicou que este livro tem essencialmente a missão de provocar o debate, a discussão sobre as principais questões nacionais, favorecendo o processo decisório e criando espaços de participação para a sociedade civil e os cidadãos.

Para Neves, este livro é extremamente “importante” numa democracia deliberativa, em que é necessária a interacção entre o Estado, a sociedade e os cidadãos.

“Para que possamos encontrar, a partir das nossas divergências, os consensos que são fundamentais para construirmos um país que sirva a todos, é essencialmente isso que vocês vão encontrar nesse livro”, esclareceu.

Adiantou ainda que o livro aborda várias temáticas “tocantes”, como a descentralização, as mudanças climáticas, a inteligência artificial, a diáspora e aspectos que têm a ver com a construção do futuro de Cabo Verde.

Por sua vez, a apresentadora do livro, Eileen Barbosa, disse que esta obra foca em muitos temas bastante actuais, tanto da realidade de Cabo Verde como da realidade externa, da política externa, do posicionamento de Cabo Verde no multilateralismo.

Eileen Barbosa considerou que este livro vai causar um grande impacto no público pois, conforme referiu, esta obra faz um apanhado do que é que tem estado a acontecer de importante em 2023 e 2024.

“O Presidente consegue fazer um apanhado, ele vai buscar um contexto histórico do que é que aconteceu antes para a coisa que está a acontecer agora, portanto, dá-nos um bocado essa visão meio geral das grandes coisas e da forma como ele se posiciona e da forma como Cabo Verde também se posiciona face às grandes questões”, sintetizou.

Já para o apresentador João Carvalho, “No ofício do bem comum” é uma obra muito “densa” pois retrata assuntos como, alterações climáticas, desigualdades, educação, entre outras temáticas de grande importância não só para Cabo Verde mas também para os diversos países.

“A questão das alterações climáticas tem um peso muito grande, sobretudo para países como Cabo Verde, que são estados insulares, que já sentem consequências drásticas dessas alterações climáticas e o mundo tem de se preparar para isso”, apontou.

A apresentação do livro ocorreu às 17h30 desta terça-feira, na Sala Beijing, da Presidência da República.