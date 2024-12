​MpD analisa resultados das eleições e traça caminho para reposicionamento estratégico

A Comissão Política Nacional do Movimento para a Democracia (MpD) reuniu-se ontem para uma análise profunda dos resultados das eleições autárquicas, do passado dia 1 de Dezembro, nas quais o partido obteve a vitória em apenas sete Câmaras Municipais. O vice-presidente do partido, Fernando Elísio Freire, reconheceu as dificuldades enfrentadas e os desafios que surgem a partir desse cenário.

Em sua comunicação, Fernando Elísio Freire afirmou que as causas dos resultados desfavoráveis são "múltiplas e variadas", refletindo a pluralidade e diversidade de Cabo Verde.

"Cabo Verde é um país plural, é um país heterogêneo, é um país de várias vontades, de vários quereres e de diversidade. Por isso mesmo, as causas podem ser várias. O importante é termos a humildade, a capacidade de perceber o caminho que temos que percorrer para voltarmos a ganhar", destacou.

Em relação ao futuro do partido, o vice-presidente anunciou uma reunião da Direção Nacional do MPD para o dia 11 de Janeiro de 2025, com o objetivo principal de "definir orientações estratégicas para reposicionar o partido e reforçar sua acção política".

Fernando Elísio Freire sublinhou que a prioridade será alinhar o MpD com as "vontades dos cabo-verdianos", a fim de garantir que o partido continue a ser o maior do país.

"Queremos ir ao encontro das vontades dos cabo-verdianos e, com humildade e inteligência, percorrer o caminho necessário para continuar a ser o maior partido de Cabo Verde", afirmou.

O MpD ressaltou ainda a importância de focar no desenvolvimento da democracia e na melhoria das condições de vida dos cidadãos: "Sabemos bem a importância que o MpD tem no sistema democrático cabo-verdiano, sabemos bem a força do MPD na sociedade cabo-verdiana e queremos utilizar isso para a estabilidade, o desenvolvimento da democracia e a criação de melhores condições de vida para os cabo-verdianos."

O vice-presidente também falou sobre a natureza das críticas dirigidas à liderança do presidente do partido e primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva. Em relação às especulações sobre sua saída, Fernando Elísio Freire destacou que, nas democracias, há tanto vitórias tanto derrotas.

"Nas democracias, há vitórias, e há derrotas. O MpD e esta direcção política, principalmente o presidente Ulisses Correia e Silva, ganhou várias eleições. Esta é uma eleição autárquica. O MpD teve uma derrota. Nós interpretamos aquilo que significa esta derrota. Mas, como lhe digo, estamos em condições de alinhar as vontades, de alinhar o caminho, de redefinir estratégias e voltar a ganhar eleições", afirmou.

Fernando Elísio Freire ressaltou ainda que o partido está plenamente focado em seu futuro e que a prioridade será continuar no governo e trabalhar para conquistar as eleições legislativas de 2026.

"O MpD é neste momento governo e continuará a ser governo até ao final do mandato. E lutará para ganhar as eleições legislativas", afirmou com confiança, e frisou que a missão do partido será reforçar sua coesão interna e estar alinhado com o interesse nacional.

"O que é relevante é que todos, independentemente das suas vontades, gostos ou estratégias, todos nós nos empenhemos em erguer e combater para que o MpD possa voltar a ganhar."

Com relação ao cenário actual, vice-presidente do partido indicou que o MpD deve enfrentar os desafios com humildade e perseverança, traçando uma estratégia que o coloque novamente na senda do sucesso.

"Se nós, enquanto partido, não percebermos isso, naturalmente que o caminho será muito mais difícil, mas nas democracias é assim e creio que o MpD, neste momento, tudo fará para voltar a ganhar as eleições legislativas", disse.

O vice-presidente do partido reiterou o compromisso com a liderança de Ulisses Correia e Silva. "Ulisses Correia e Silva é um nativo do MpD e está ao dispor da MpD para nos levar à vitória em 2026", finalizou.