MpD destaca importância de debate sobre política externa “em tempos de turbulência global”

O Movimento para a Democracia (MpD) considera que o debate com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, José Filomeno de Carvalho Dias Monteiro, constitui uma oportunidade estratégica para discutir a política externa de Cabo Verde num momento de grandes turbulências a nível global

A posição foi expressa pelo deputado Aniceto Barbosa, na manhã desta terça-feira, durante uma conferência de imprensa de antevisão da jornada parlamentar que arranca esta quarta-feira.

“Será uma oportunidade para debatermos a política externa num momento de grandes turbulências, em que se desenham novas reconfigurações geopolíticas a nível global. A diplomacia cabo-verdiana deve assentar nos pilares e eixos estruturantes de intervenção, como o pilar político – paz, segurança, defesa, governança e defesa dos direitos humanos – e o pilar do desenvolvimento sustentável, que inclui aspetos económicos, ambientais, sociais e culturais, bem como a diplomacia económica, questões comerciais e de ciência, tecnologia e inovação”, afirma.

O MpD defende que é obrigação de Cabo Verde promover uma rápida integração regional para aproveitar melhor as suas relações externas.

“Cabo Verde tem a obrigação de realizar uma integração rápida e consistente na nossa região africana. A CEDEAO é um organismo a que Cabo Verde pertence e, por isso, faremos tudo para consolidar a nossa integração na CEDEAO e tirar o máximo proveito do fluxo que podemos obter da África Ocidental”, sublinha.

A primeira sessão plenária de janeiro começa esta quarta-feira e terá como ponto alto o debate com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, José Filomeno de Carvalho Dias Monteiro, uma proposta do Grupo Parlamentar do MpD.