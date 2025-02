Isaías Varela anuncia candidatura à presidência da ANMCV

O presidente da Câmara Municipal de São Domingos, Isaías Varela, anunciou hoje, oficialmente, a sua candidatura à presidência da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde (ANMCV). O autarca revelou a decisão durante uma conferência de imprensa, realizada na véspera do X Congresso da ANMCV, que decorre esta sexta-feira na Cidade da Praia.

“Queremos nesta conferência de imprensa dar a conhecer publicamente as razões da nossa candidatura à presidência da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde”, afirmou Isaías Varela.

O presidente da Câmara de São Domingos recordou o trabalho desenvolvido desde 2021 enquanto líder da Associação dos Autarcas do PAICV, cargo para o qual recebeu a confiança dos seus pares.

Isaías Varela sublinhou ainda que os resultados das eleições autárquicas de 1 de Dezembro criaram a oportunidade de levar ao debate e à opção da Associação dos Municípios cabo-verdianos um conjunto de novas propostas e ideias sobre o desenvolvimento e a governação local em Cabo Verde.

“Essa oportunidade não deve ser desperdiçada”, defendeu o candidato, adiantando que a sua candidatura tem o apoio da maioria dos autarcas do PAICV e está alinhada com as aspirações expressas por quase 70% dos munícipes eleitores cabo-verdianos.

Entre as suas propostas, Isaías Varela enfatiza a necessidade de unir os autarcas numa Frente para um avanço decisivo do municipalismo e defende um diálogo com o Estado num espírito de governança cooperativa, com o objectivo de descentralizar competências e recursos para fomentar o desenvolvimento local. “Temos propostas sobre objetivos, ritmos e calendários”, garantiu.

O autarca frisou também a relevância da Agenda Autárquica que será apresentada durante o congresso, considerando-a um ponto de viragem no país.

“Assumimos esta candidatura com a consciência clara da nobreza, do mérito e da oportunidade dos propósitos que nos animam, e dos encargos que a missão exige”, afirmou.