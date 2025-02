Constituição da República será traduzida para língua cabo-verdiana

A Presidência da República anunciou hoje a tradução da Constituição da República para a língua cabo-verdiana, na variante de Santiago e será lançada no dia 6 de Março, no âmbito das comemorações do 50.º aniversário da Independência Nacional.

Num comunicado publicado no Facebook, a Presidência informa que o projecto, apresentado pelo linguista e escritor Manuel Veiga, conta com o patrocínio do Presidente da República, José Maria Neves. Para o Chefe de Estado, esta iniciativa reforça a valorização e o conhecimento da língua cabo-verdiana, promovendo também a literacia e a democratização do acesso à Constituição. No prefácio da obra, José Maria Neves mostra-se disponível para apoiar traduções da Constituição para outras variantes da língua cabo-verdiana, incentivando um consenso nacional para a sua oficialização em paridade com o português. “Dja é ténpu di nu txiga konsénsu, pa nu ofisializa totalmenti língua kabuverdianu, djuntu ku portugês, y nu kontinua ta trabadja pa si padronizason”, afirmou. José Maria Neves recorda que a Constituição estipula que devem ser criadas condições para a oficialização da língua cabo-verdiana, garantindo o direito de uso e expressão tanto em cabo-verdiano como em português.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.