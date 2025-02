​Governo promete novo Mercado de Peixe em São Vicente, com 200 mil contos do Banco Mundial

São Vicente terá um novo Mercado de Peixe, construído de raiz e financiado pelo Banco Mundial em cerca de 200 mil contos. A actual infra-estrutura será demolida, mantendo-se a parte histórica, incluindo a fachada. O projecto será apresentado na próxima semana, seguido do concurso público para a construção, anunciou hoje o ministro do Mar.

Em declarações à Rádio Morabeza, no âmbito de uma visita ao mercado, Jorge Santos explicou que o projecto foi feito no quadro do Programa Turismo Resiliente e Economia Azul.

“É um projecto novo, de raiz. O actual vai ser demolido. Vai nascer aqui um edifício moderno, turístico, em que as peixeiras vão sentir-se bem, e vamos acomodar todas as peixeiras dentro do novo mercado. Em termos de infra-estruturas, vai acomodar todas as infra-estruturas de frio já existentes, vai ter também restaurantes, vai-se ter toda essa parte comercial e o que nós estamos aqui a ver. É o que as peixeiras estão a dizer: eles têm que ter condições de vender peixe fresco e peixe congelado, e essas condições todas vão ser criadas”, garante.

Jorge Santos afirma que o início da obra dependerá da construção de um reassentamento provisório para acolher as peixeiras, o qual deverá ser concluído até ao final de Março pela Câmara Municipal. O governante explica que o projecto também abarca toda a zona envolvente do Mercado de Peixe.

“E é um projecto que não diz respeito só ao Mercado de Peixe e toda a sua envolvente, no sentido de criar as condições para termos aqui um ex-libris da cidade, não só para a venda de pescado, mas também em termos turísticos. Será um ponto de atracção turística e terá também outros equipamentos, restaurantes, etc., para atrair também a cidade para o Mercado de Peixe. É isto é que se quer”, afirma.

Sobre os trabalhos iniciados no mercado em Agosto de 2020, que nunca foram concluídos, Jorge Santos explica que existia um projecto de reabilitação da infra-estrutura, mas os trabalhos foram suspensos devido à decisão de avançar com um projecto de raiz. Entretanto, foram gastos cerca de dois mil contos na remodelação, financiada pelo Fundo Autónomo de Pesca em colaboração com a Câmara Municipal.

“O projecto iniciou, mas de reabilitação, entretanto foi parado por causa desse novo projecto que começou. Todo o mundo viu a evidência que São Vicente não precisa deste mercado reabilitado, mas sim de um novo mercado. Neste momento não posso precisar [quanto é que foi gasto], mas estamos a falar de menos de dois mil contos”, refere.

Jorge Santos afirma que o novo Mercado de Peixe de São Vicente terá a fachada principal voltada para a Baía do Porto Grande, com um novo enquadramento paisagístico e urbanístico, além de um pequeno cais, serviços ligados ao turismo, lazer e recreio. A mesma fonte assegura que a actual fachada, de valor arquitectónico e histórico, será preservada.