​Governo prevê início das obras de expansão do Porto Grande no final de 2025 ou início de 2026

As obras de expansão do Porto Grande, em São Vicente, devem começar no final de 2025 ou início de 2026, pelo menos "em termos de organização". O investimento ronda os 80 a 90 milhões de euros e visa triplicar a área de atracamento da infraestrutura portuária, anunciou hoje o ministro do Mar.

Jorge Santos falava à imprensa à margem de uma visita ao Porto Grande do Mindelo e ao Terminal de Cruzeiros, que já se encontra na fase final das obras.

"Este é o maior investimento no quadro da iniciativa Global Gateway com a União Europeia, num crédito concepcional. Com a conclusão do Terminal de Cruzeiros, já se está a trabalhar neste que será o grande projecto. Trata-se de uma obra cuja execução está prevista para durar entre três a quatro anos. A montagem da engenharia financeira com os parceiros e com a administração do porto já está em andamento, e existe um planeamento para o arranque da obra, que, em termos de organização, deverá ocorrer entre o final de 2025 e início de 2026", afirma.

Terminal de Cruzeiros pode receber navios em Abril

Sobre o Terminal de Cruzeiros, a Enapor reafirma que as obras deverão ser concluídas até ao final de Março. O PCA, Ireneu Camacho, garante que os navios de cruzeiro já poderão atracar na nova infra-estrutura a partir de Abril.

"Sim, poderemos atracar os navios já em abril no Terminal de Cruzeiros. É importante frisar que o terminal está pronto para receber os navios de cruzeiro. O que estamos a fazer neste momento é concluir as obras terrestres para criar as condições necessárias para receber os cruzeiristas que atracarem nesse terminal", explica.

Durante a visita, o ministro do Mar foi questionado por um dos responsáveis da empreiteira sobre a falta de mão-de-obra especializada no mercado local, assim como a emigração de alguns trabalhadores, pelo que foi necessário trazer algumas equipas de Portugal para colmatar o défice. Jorge Santos defende que a situação deverá ser resolvida com a intensificação da formação profissional no setor da construção civil.

"O que discutimos com os empreiteiros foi a necessidade de intensificar ainda mais a formação profissional no sector da construção civil e a sua especialização. Com a mobilidade laboral que se observa a nível nacional, há uma tendência de parte da mão-de-obra cabo-verdiana emigrar. A solução terá de passar pela intensificação da formação profissional. Não podemos esquecer que ainda temos 47 mil jovens sem emprego nem formação profissional", afirmou.

O Governo prevê que o Terminal de Cruzeiros deverá reforçar a posição da ilha de São Vicente "no segmento do turismo de cruzeiro, com um valor acrescentado superior ao que existe actualmente".