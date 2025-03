O Presidente da República, José Maria Neves, promulgou, nesta segunda-feira, 10, a Lei que estabelece a Comissão Nacional Organizadora das Comemorações do 50.º Aniversário da Independência de Cabo Verde.

A lei, designada CNO-50, foi enviada pelo Parlamento para efeito de promulgação no dia 26 de Fevereiro e visa coordenar e planear as actividades comemorativas alusivas ao meio século de independência do país, que será celebrado em 2025.

Refira-se ainda que no âmbito das comemorações do 50.º aniversário da Independência Nacional, o Presidente da República lançou no passado dia 6 a tradução da Constituição da República para a língua cabo-verdiana variante de Santiago.