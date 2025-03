Acções do projecto Escola Segura aumentaram 17% afirma ministro

As acções do projecto Escola Segura registaram um aumento de 17% e continuarão a ser reforçadas, afirmou o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, ao abordar os episódios de violência registados nos liceus da ilha do Sal. O governante confirmou ainda que as forças de segurança realizaram várias detenções, incluindo casos de agressão entre alunos, porte de armas brancas e substâncias estupefacientes.

Paulo Rocha fez esta declaração hoje quando respondia ao deputado do PAICV, Démis Lobo, no período de perguntas dos deputados ao Governo. “Feito um apanhado, as acções do projecto Escola Segura, como eu disse, foram incrementadas, sofreram um aumento na ordem dos 17% e continuarão a ser reforçadas, tendo em conta este fenómeno que se verifica no Sal”, afirmou Paulo Rocha. De acordo com o ministro, registaram-se vários episódios de violência, incluindo uma agressão grave no interior do Liceu Olavo Muniz, que resultou na evacuação de um aluno. “Foi uma situação grave, que todos vimos através do vídeo que circulou”, afirmou, acrescentando que os envolvidos foram identificados e o processo encaminhado ao Ministério Público. Entre as ocorrências reportadas, a polícia deteve dois adolescentes por brigas nos arredores da escola em 2024, além de várias detenções por desrespeito a agentes da autoridade, posse de armas brancas e substâncias estupefacientes. Paulo Rocha mencionou também uma recente agressão em Santa Maria, no dia 7 de Março, com detenção e apresentação ao Ministério Público. O governante salientou a importância do reforço da segurança e da articulação entre diversas entidades, como a Polícia Nacional, a Polícia Judiciária, a Inspecção Geral da Educação e a Câmara Municipal, bem como a mobilização de pais e encarregados de educação. “Foram dinamizadas mais acções de sensibilização comunitária e socioeducativa, promovendo uma maior articulação entre as instituições com responsabilidade penal-criminal”, referiu. O ministro garantiu que a polícia tem orientações claras para continuar a dar atenção ao problema e que as ocorrências diminuíram consideravelmente, embora ainda persistam. “Continuaremos a acompanhar”, concluiu.

