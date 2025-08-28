OE 2026 prioriza segurança, estabilidade e confiança da população, afirma Olavo Correia

O ministro das Finanças, Olavo Correia, assegurou esta segunda-feira que a proposta do Orçamento do Estado para 2026 reafirma o compromisso do Governo com a segurança, a estabilidade e a confiança da população.

As declarações surgiram a propósito da arbitragem política e técnica do OE 2026 com o Ministério da Administração Interna, liderado por Paulo Rocha, que analisou as necessidades orçamentais do sector responsável por garantir a paz social e a confiança dos cidadãos.

Numa publicação na sua rede social Facebook, Olavo Correia, adianta que o documento reflecte a visão da Ambição 2030, projectando um ambiente securitário capaz de sustentar o desenvolvimento e a prosperidade num quadro de paz, cidadania consciente e respeito pelos direitos fundamentais.

Entre as prioridades, destacou a formação e o ingresso de novos efectivos da Polícia Nacional, as promoções na carreira, o reforço do controlo e fiscalização das fronteiras aéreas e marítimas e medidas de prevenção da violência e da criminalidade grave, violenta e organizada.

O governante acrescentou que o OE 2026 está alinhado à Estratégia Nacional de Redução de Riscos de Desastre (ENRRD), incorporando acções para o fortalecimento da cibersegurança, a institucionalização da governança dos riscos e a implementação do Plano Nacional Estratégico de Segurança Rodoviária 2021-2030, com enfoque na fiscalização rodoviária.

“Todas estas medidas convergem para um objetivo comum: preservar a confiança da população e assegurar um ambiente seguro e resiliente para todos os cabo-verdianos”, escreveu Olavo Correia na rede social.

Ainda hoje, realizou-se igualmente a arbitragem política e técnica com o Ministério para a Juventude e Desporto, liderado por Carlos Monteiro.

O encontro permitiu aprofundar o conhecimento sobre as necessidades orçamentais do sestor, considerado estratégico para o desenvolvimento do capital humano.

Olavo Correia sublinhou que o OE 2026 realizará os compromissos assumidos neste ciclo no domínio da juventude e do desporto, mantendo a aposta na formação profissional, com especial atenção para os jovens, “uma franja da população na qual o desporto desempenha um papel de primeira linha”.