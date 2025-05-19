​PR promulga diplomas para aprofundar reforma da Justiça

O Presidente da República, José Maria Neves, promulgou ontem um conjunto de diplomas aprovados pelo parlamento destinados a aprofundar a reforma no setor da Justiça, reforçando a autonomia e eficiência dos tribunais e do Ministério Público.

Entre as leis promulgadas estão alterações às leis orgânicas do Conselho Superior da Magistratura Judicial e do Ministério Público, bem como aos estatutos dos respetivos magistrados.

Foram igualmente aprovadas normas que regulam a organização, composição, competência e funcionamento dos serviços de inspeção judicial e do Ministério Público, incluindo o estatuto do respetivo pessoal.

Segundo a Presidência da República, estas medidas inserem-se na estratégia de modernização do sistema judicial cabo-verdiano, procurando dotar os órgãos de maior eficácia e transparência.