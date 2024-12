​Presidente da República reforço o apelo ao voto

O Presidente da República, José Maria Neves, exerceu hoje o seu direito de voto, nas eleições autárquicas às 11:10, na Mesa PR-BF- 01, localizada na Escola Universitária Católica de Cabo Verde, situada na Prainha.

Em declarações à imprensa, José Maria Neves apelou a todos os cabo-verdianos(as) a exercerem o seu direito de voto, realçando que o voto é “extraordinariamente importante” para o reforço das instituições democráticas e para que todos possam participar nas decisões.

“Quem vota tem muito mais legitimidade para criticar, propor, sugerir e controlar o exercício de políticas públicas. É importante que todos se dirijam à sua respectiva mesa para participar neste acto físico que tem muito a ver com as nossas vidas e os municípios de Cabo Verde”, disse.

Questionado sobre o atraso na abertura de algumas mesas que se encontravam sem responsáveis, o Presidente da República afirmou que há sempre esses incidentes, alegando que o importante é que as mesas funcionem.

Neste particular, destacou o trabalho da CNE e lembrou que hoje deveria estar no Senegal a participar numa cerimónia em homenagem aos soldados que participaram na guerra mundial, mas devido a comunicação do CNE de que não havia condições para votar antecipadamente teve de ficar no país para poder exercer o seu direito de voto.

“Houve um trabalho muito empenhado da CNE e umas eleições mobilizam muitos recursos. Haverá sempre falhas, mas temos de até ao meio dia fazer tudo para colmatar as falhas e fazer com que todos os que queiram votar o façam”, sublinhou.

A primeira-dama, Débora Katisa Carvalho também votou na mesma mesa que o Presidente da República.