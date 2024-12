​Ulisses Correia e Silva apela à participação e garantia do direito de voto

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, apelou hoje, na cidade da Praia, à participação e garantia do direito de voto de todos os cidadãos.

Em declarações à imprensa, na manhã deste domingo, Ulisses Correia e Silva, após exercer o seu direito de voto nas eleições autárquicas, pronunciou-se sobre os desafios iniciais enfrentados durante o processo eleitoral e abordou os atrasos registados em várias mesas de votação, bem como as dificuldades organizacionais, enfatizando a importância de garantir que todos os cidadãos possam exercer o seu voto livremente e sem pressa.

“Infelizmente, não devia acontecer. Esta matéria tem a ver com a organização, que é da responsabilidade da Comissão Nacional de Eleições, mas o importante é recuperar os atrasos e garantir que todos possam exercer o seu direito de voto em liberdade, com o tempo que for necessário, porque é importante que a cidadania política se manifeste através do voto”, afirmou o primeiro-ministro.

O chefe do Governo também fez um apelo à população para participar activamente no processo eleitoral.

"Que levem o tempo que for necessário; as mesas só fecham às 18h. O importante é garantir que a democracia funcione e que as pessoas façam a melhor escolha em liberdade", declarou.

Em relação às expectativas para as eleições, Ulisses Correia e Silva afirmou que a meta do partido é vencer em todos os municípios onde está concorrendo, destacando que cada candidatura é legítima e deve buscar o triunfo.

“Nós temos 22 municípios, cada candidatura é uma candidatura local e é legítimo que cada candidato se apresente para vencer", disse.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de o partido conquistar mais da metade dos municípios, o primeiro-ministro preferiu não fazer previsões exactas, comparando o cenário eleitoral a um jogo de futebol.

“Não façam as contas, isto é, como no futebol: andamos a treinar, hoje é dia de competição e, em cada jogo, temos de jogar para vencer", concluiu.