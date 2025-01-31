Apoio global actual da UE a Cabo Verde subiu para 398 ME

O montante global actual de apoio da União Europeia (UE) a Cabo Verde subiu para 398 milhões de euros, disse hoje à Lusa fonte da delegação da UE na Praia, após um reforço divulgado na quinta-feira, em Bruxelas.

“Tomando como referência o valor anunciado em Setembro de 2024, na cidade da Praia (301 milhões de euros), houve um acréscimo no montante global de investimentos e apoio da UE a Cabo Verde. O montante global actual é de 398 milhões de euros”, correspondentes a 378 milhões da iniciativa Global Gateway e 20 milhões do novo apoio orçamental, referiu.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou na quinta-feira, nas redes sociais, “mais de 200 milhões de euros em investimento em energias renováveis, portos e infraestruturas digitais".

Nesta comunicação, “há uma parte dos 300 milhões de euros já divulgada em Cabo Verde, em 2024, e novos investimentos que cobrem acréscimos para infraestruturas portuárias e energia eólica”, bem como o montante do apoio orçamental 2025-27, explicou a mesma fonte.

A UE participa ainda noutros programas e projectos da cooperação em áreas como a segurança (incluindo a vertente marítima), apoio à sociedade civil e programas regionais (PALOP-TL, WASOP e outros) não contabilizados neste montante.

Nos últimos dias, a Comissão Europeia organizou reuniões com os chefes de Estado e de Governo de vários países de África, nomeadamente Angola, África do Sul, Ruanda, República Democrática do Congo e Cabo Verde, representado pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Numa mensagem nas redes sociais, o chefe do Governo do arquipélago referiu hoje que, “além da cooperação para o desenvolvimento”, o encontro com Ursula von der Leyen serviu para abordar “temas estratégicos como a segurança marítima, a economia azul e as energias renováveis”.

“Agradeci à União Europeia pelo apoio após o desastre natural de Agosto”, uma tempestade que fez nove mortos, na ilha de São Vicente, “e solicitei a disponibilização de apoio orçamental emergencial para as respostas de reabilitação e reconstrução das infraestruturas danificadas e destruídas devido ao impacto da tempestade”, concluiu.