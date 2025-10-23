DNPA defende reforço do impacto do Acordo de Pescas nas comunidades locais

O director nacional das Pescas e Aquacultura (DNPA), Carlos Monteiro, destaca a necessidade de reforçar o impacto do Acordo de Pescas nas comunidades locais. O responsável falava no encerramento da reunião anual da Comissão Mista das Pescas, entre Cabo Verde e a União Europeia, em Mindelo.

Segundo Monteiro, o trabalho junto das comunidades deverá passar, sobretudo, pelo investimento em infraestruturas essenciais.

“É preciso reformar e fazer algumas adaptações para que o acordo, na sua vertente económica e social, tenha uma maior força. Haverá um apoio reforçado às comunidades piscatórias, nomeadamente em pequenas infraestruturas, formação, investigação e outras acções directamente ligadas às comunidades”, afirma.

O dirigente sublinha também a importância de aumentar a visibilidade e a transparência do acordo.

“Há também a necessidade de uma maior visibilidade e, sobretudo, de dar mais transparência. Já há muita transparência, mas é sempre possível fazer mais. Esse foi o sentimento que norteou as nossas discussões nestes dois dias e, por isso, fazemos um balanço francamente positivo e estamos confiantes de que é uma parceria para continuar e consolidar”, assegura.

O director nacional das Pescas e Aquacultura realça o papel de outros programas da União Europeia, como o Global Gateway, “que visa melhorar a eficiência dos portos e promover a economia azul”, com impacto directo no sector das pescas.

A nova matriz do Acordo de Parceria no sector das pescas entre Cabo Verde e a União Europeia vai dar uma atenção reforçada às comunidades piscatórias, com destaque para pequenas infraestruturas e soluções de motorização, "consideradas essenciais para melhorar as condições de trabalho dos pescadores artesanais".