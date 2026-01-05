Campus da Justiça será realidade em Fevereiro

O Campus da Justiça deverá entrar em funcionamento no final de Fevereiro deste ano, concentrando num único espaço várias instituições ligadas ao sistema judicial, da formação à inovação, passando pela mediação e pela medicina legal.

Segundo um comunicado do Governo divulgado hoje, o projecto representa um investimento superior a 700 mil contos, financiado pelo Cofre Geral da Justiça e reforça a visão de uma Justiça mais célere, qualificada e alinhada com as exigências do desenvolvimento do país.

De referir que no mês de Novembro de 2025, o Governo autorizou a transferência de 160,3 mil contos entre as rubricas orçamentais do Ministério da Justiça, visando garantir a conclusão das obras do Campus da Justiça, no Palmarejo, e o cumprimento dos compromissos financeiros associados.

Em Outubro, durante uma visita de acompanhamento das obras, a ministra da Justiça, Joana Rosa, avançou que o espaço inclui salas de audiência, anfiteatro, cozinha, sanitários adaptados, elevadores e áreas de inclusão para todos os utentes de entre outros sectores.

O Campus da Justiça faz parte do “Programa Justiça+”, que visa tornar a justiça mais célere e eficaz para os cidadãos.