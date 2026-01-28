Ministra da Saúde de Portugal visita Cabo Verde

O Ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, irá receber a sua homóloga portuguesa, Ana Paula Martins, que iniciará hoje uma visita de três dias a convite de Cabo Verde, visando reforçar o diálogo político e a cooperação, conhecer a realidade sanitária do país e passar em revista alguns acordos de parceria.

Segundo informou hoje o Governo, a visita da ministra portuguesa inicia-se às 15h00, com a recepção oficial pelo ministro da Saúde, seguida de uma reunião entre as duas delegações ministeriais, para o alinhamento sobre a implementação dos eixos político-estratégicos prioritários da cooperação e da agenda da visita.

Durante os três dias de visita a Cabo Verde, a governante portuguesa vai participar em várias actividades na cidade da Praia e no interior da ilha de Santiago, para conhecer o Estado de Arte da Saúde em Cabo Verde, se inteirar do ponto de situação dos instrumentos jurídicos da cooperação assinados na VII Cimeira Portugal-Cabo Verde em Janeiro de 2025, perspectivar cooperação na área da oftalmologia (tratamento de descolamento de retina e retinopatia diabética avançada), evacuações externas de Cabo Verde para Portugal, ver a possibilidade de cooperação na área de emergência médica hospitalar e os impactos da cooperação entre Portugal e Cabo Verde na área de neuropediatria.

Além disso, constam do programa da visita reuniões técnicas sectoriais entre as delegações portuguesa e cabo-verdiana, sobre a formação e capacitação de recursos humanos, vigilância epidemiológica e saúde pública e as evacuações médicas de Cabo Verde para Portugal.

A ministra da Saúde de Portugal vai ainda co-presidir, com Jorge Figueiredo, a cerimónia oficial de encerramento do Projecto One Health Action for Enhancing Surveillance on Vector-borne Diseases in Cabo Verde (ONESVEC).

Na quinta-feira, 29, fará visitas técnicas e experiências de cooperação em campo em algumas infra-estruturas de saúde, na ilha de Santiago, nomeadamente na Região Sanitária de Santiago Norte, e no dia 30 fará visita ao Hospital Agostinho Neto, nomeadamente aos serviços de hemodiálise, serviço de banco de sangue e apresentação da digitalização da saúde em Cabo Verde.

Foto: Governo de Portugal