China é um "parceiro de excelência" para a segurança e o desenvolvimento de Cabo Verde - ministro

O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, classificou a cooperação entre Cabo Verde e a República Popular da China como “uma cooperação de excelência”, sublinhando “o papel determinante da China” no desenvolvimento cabo-verdiano.

Rocha falava à Inforpress durante a cerimónia de abertura do festival da primavera, que assinala o Ano Novo Chinês, evento que decorreu em Cabo Verde e reuniu membros da comunidade chinesa, representantes institucionais e convidados.

Segundo o governante, Cabo Verde mantém relações diplomáticas e institucionais sólidas com a China, recentemente elevadas ao nível de parceria estratégica, num percurso marcado por contributos significativos nas áreas das infraestruturas, educação, saúde, segurança interna e urbana, bem como no sector empresarial.

“O nosso país conta hoje com uma comunidade chinesa forte, pujante e bem integrada, o que muito nos orgulha”, afirmou Paulo Rocha, que acrescentou que o Governo pretende reforçar e aprofundar esta cooperação nos próximos 50 anos.

No domínio da segurança e da coesão social, o ministro destacou várias iniciativas desenvolvidas no âmbito da cooperação chinesa, nomeadamente programas de formação e capacitação dirigidos aos oficiais da Polícia Nacional.

Estas ações, segundo o ministro, incidem sobre pensamento estratégico, organização dos serviços policiais e resposta aos desafios quotidianos da segurança pública.

Paulo Rocha realçou ainda a implementação do Projecto Cidade Segura, considerado estruturante para o reforço da tranquilidade pública.

O sistema já está operacional na cidade da Praia, em São Vicente, no Sal e na Boa Vista, encontrando-se em fase final de preparação a sua terceira etapa, que abrangerá Santo Antão e Santiago Norte.

A mesma fonte acrescentou que já existem “boas notícias” quanto ao avanço desta nova fase, graças ao apoio contínuo da cooperação chinesa.

“A segurança interna tem na China um excelente parceiro”, afirmou.

Aproveitando a celebração do Ano Novo Chinês, este ano sob o signo do Cavalo de Fogo, o ministro da Administração Interna deixou uma mensagem de optimismo à comunidade chinesa residente no país.

Referiu que, de acordo com a tradição chinesa, este será um ano marcado por energia, dinamismo e fortalecimento das relações interpessoais.

“Desejamos à comunidade chinesa em Cabo Verde um feliz Ano Novo, com alegria, fraternidade e confiança no futuro”, declarou, reafirmando que os cidadãos chineses são bem recebidos e acolhidos pela sociedade cabo-verdiana.