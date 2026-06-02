PR vai ouvir partidos e prevê indigitar novo Primeiro-Ministro na quarta-feira

O Presidente da República conta indigitar na quarta-feira o novo primeiro-ministro, na sequência das eleições legislativas de 17 de Maio em que o PAICV de Francisco Carvalho reconquistou o poder.

“Receberei os partidos políticos com assento parlamentar e devo, na sequência, ainda amanhã, indigitar o novo primeiro-ministro”, referiu José Maria Neves, hoje, aos jornalistas, à margem de uma visita na cidade da Praia.

Sobre a mudança de poder, após 10 anos entregue ao Movimento para a Democracia (MpD), acredita que, “com certeza, será uma transição pacífica, é tradição aqui em Cabo Verde”.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) procedeu na sexta-feira à proclamação dos resultados das legislativas, confirmando a maioria absoluta do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), com 37 dos 72 deputados da Assembleia Nacional.

Na próxima legislatura para cinco anos, o MpD terá 33 deputados, enquanto a União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) terá dois deputados.

O acto eleitoral registou uma abstenção recorde, com mais de metade dos eleitores inscritos a preferirem ficar longe das urnas (taxa de abstenção de 53,5%).

O novo parlamento vai ser composto por 38 homens e 34 mulheres.

A publicação dos resultados definitivos desencadeou os prazos para os passos seguintes, ou seja, para o Presidente da República ouvir os partidos políticos e para, num prazo de 20 dias, o novo parlamento fazer a primeira reunião.