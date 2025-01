Primeiro-ministro apela à "convergência" dos órgãos de soberania

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, apelou hoje à "coincidência e convergência" dos órgãos de soberania e prometeu trabalhar para o bem comum dos cabo-verdianos.

"Têm do nosso lado [Governo] todo o interesse na dita convergência estratégica em favor do país e do nosso desenvolvimento", declarou Ulisses Correia e Silva durante a apresentação dos cumprimentos de Ano Novo ao Presidente da República.

"Recomeço de um ano é sempre momento de novas expectativas e esperança. Esperamos que este ano seja melhor, com paz no mundo e melhoria das condições de vida dos cabo-verdianos", augurou.

Por seu lado, o Presidente da República, José Maria Neves, avançou que apesar de ser um momento protocolar demonstra a todo o país que os órgãos de soberania devem cooperar e procurar, os entendimentos e os consensos.

É também um momento, acrescentou, que os órgãos de soberania devem realizar a necessária colaboração para que os objectivos maiores do país sejam efectivamente cumpridos.

" Por isso podem contar com toda cooperação do Presidente da República para que todos [órgãos de soberania] nós possamos cumprir com sucesso os nosso objectivos", prometeu.

No entanto, observou que, apesar do tempo difícil e complexo que em vários níveis e juntando a situação insular do país, é preciso encontrar os caminhos para o entendimento e os consensos.

" Nestes momentos precisamos de estabilidade institucional, de um Governo e uma oposição forte, que permita o funcionamento normal do sistema político cabo-verdiano", apelou o chefe do Estado, considerado que em Cabo Verde há estabilidade institucional.

"Não há crise em relação às diferentes instituições da República e, portanto, estamos em condições de poderemos enfrentar os desafios de 2025", notou José Maria Neves, advertindo que se trata um ano pré-eleitoral.

Para os cabo-verdianos, o Presidente da República desejou um bom ano e a busca permanente de entendimento para se chegar ao sucesso.