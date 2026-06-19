​Presidente da República felicita nova Presidente da Assembleia Nacional, Janira Hopffer Almada

O Presidente da República, José Maria Neves, felicitou a Presidente da Assembleia Nacional, Janira Hopffer Almada, expressando satisfação pela sua eleição para o alto cargo, na sequência dos trabalhos da sessão de instalação do Parlamento da XI Legislatura.

“Queria, neste momento particular da vida do país, apresentar-lhe as minhas mais sinceras felicitações por essa manifestação inequívoca de confiança dos Deputados na sua pessoa, formulando-lhe sinceros votos de sucessos no exercício das suas elevadas funções ao serviço de Cabo Verde”, lê-se na missiva assinada pelo Mais Alto Magistrado da Nação.

No mesmo documento, o Chefe de Estado destaca o facto” inédito” de ser a primeira mulher eleita para esse elevado cargo, num Parlamento praticamente com equilíbrio de género.

“A sua trajectória de parlamentar, de governante, de entrega e dedicação à causa pública, a sua capacidade de trabalho e eficácia, sua formação jurídica, aliada à experiência política e de liderança, como atributos que, de certo, contribuirão para reforçar os ganhos já alcançados pelo Parlamento cabo-verdiano, bem como para uma cada vez maior consolidação e dignificação da Assembleia Nacional no seio da sociedade cabo-verdiana”, augura.

José Maria Neves aproveitou o ensejo para desejar à nova Presidente da Assembleia Nacional muita saúde e assegurar-lhe da sua “total solidariedade pessoal, disponibilidade e colaboração institucional no cumprimento da sua missão na Presidência da Assembleia Nacional, tendo em vista, nomeadamente, a construção de um futuro de mais tolerância e de consensos, liberdade, estabilidade, segurança e progresso, a bem de Cabo Verde e dos cabo-verdianos”.