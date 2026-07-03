Estados Unidos assinalam 250 anos e reafirmam compromisso com fortalecimento da parceria estratégica com Cabo Verde

O encarregado de negócios dos Estados Unidos em Cabo Verde, Mark Weinberg, considerou na noite desta quinta-feira, na cidade da Praia, que a cooperação entre os dois países ganhou novo impulso no último ano, com avanços em vários domínios.

Na cerimónia que assinalou os 250 anos da Independência dos Estados Unidos da América, realizada na cidade da Praia, o diplomata lembrou que chegou ao arquipélago há exactamente um ano, coincidindo com as comemorações dos 50 anos da independência de Cabo Verde, e afirmou que, desde então, a amizade entre os dois países ganhou “nova energia”.

Entre os acontecimentos que, segundo disse, marcaram este período, apontou a abertura do hotel Sheraton Four Points, no Mindelo, o anúncio de um novo projecto na Praia, o apoio prestado à Cruz Vermelha de Cabo Verde após as inundações em São Vicente e Santo Antão e o transporte de bens doados pela diáspora cabo-verdiana residente nos Estados Unidos, com o apoio da Guarda Nacional de New Hampshire.

“Este projecto, de valor superior a 400 milhões de dólares, é muito mais do que uma obra. É um sinal claro do compromisso dos Estados Unidos com Cabo Verde. É um investimento na nossa presença neste país e também um investimento na economia cabo-verdiana”, realçou ao referir-se ao lançamento da primeira pedra do novo complexo da Embaixada dos Estados Unidos em Cabo Verde.

Mark Weinberg referiu igualmente o trabalho conjunto com a Cabo Verde Airlines para o relançamento das ligações aéreas directas entre Cabo Verde e Providence, em Rhode Island, sublinhando que a medida aproxima famílias, mercados e a diáspora cabo-verdiana.

Na área da saúde, salientou a continuidade das missões da Cabo Verde American Medical Society, cujos profissionais se deslocam regularmente ao arquipélago para partilhar conhecimentos, prestar cuidados médicos especializados e apoiar o sistema de saúde cabo-verdiano.

Ao evocar os 250 anos da independência norte-americana, Weinberg recordou os princípios consagrados na Declaração da Independência de 4 de Julho de 1776 e defendeu que os valores da igualdade, da liberdade e da legitimidade dos governos através do consentimento dos cidadãos permanecem actuais.

“Quero deixar um convite aos nossos amigos cabo-verdianos para que continuemos, juntos, a construir uma parceria talvez mais sólida, inspirada pela nossa longa história em comum e pelos valores que partilhamos”, finalizou Mark Weinberg.