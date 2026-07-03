Estados Unidos assinalam 250 anos e reafirmam compromisso com fortalecimento da parceria estratégica com Cabo Verde

Na cerimónia que assinalou os 250 anos da Independência dos Estados Unidos da América, realizada na cidade da Praia, o diplomata lembrou que chegou ao arquipélago há exactamente um ano, coincidindo com as comemorações dos 50 anos da independência de Cabo Verde, e afirmou que, desde então, a amizade entre os dois países ganhou “nova energia”.
Entre os acontecimentos que, segundo disse, marcaram este período, apontou a abertura do hotel Sheraton Four Points, no Mindelo, o anúncio de um novo projecto na Praia, o apoio prestado à Cruz Vermelha de Cabo Verde após as inundações em São Vicente e Santo Antão e o transporte de bens doados pela diáspora cabo-verdiana residente nos Estados Unidos, com o apoio da Guarda Nacional de New Hampshire.
“Este projecto, de valor superior a 400 milhões de dólares, é muito mais do que uma obra. É um sinal claro do compromisso dos Estados Unidos com Cabo Verde. É um investimento na nossa presença neste país e também um investimento na economia cabo-verdiana”, realçou ao referir-se ao lançamento da primeira pedra do novo complexo da Embaixada dos Estados Unidos em Cabo Verde.
Mark Weinberg referiu igualmente o trabalho conjunto com a Cabo Verde Airlines para o relançamento das ligações aéreas directas entre Cabo Verde e Providence, em Rhode Island, sublinhando que a medida aproxima famílias, mercados e a diáspora cabo-verdiana.
Na área da saúde, salientou a continuidade das missões da Cabo Verde American Medical Society, cujos profissionais se deslocam regularmente ao arquipélago para partilhar conhecimentos, prestar cuidados médicos especializados e apoiar o sistema de saúde cabo-verdiano.
Ao evocar os 250 anos da independência norte-americana, Weinberg recordou os princípios consagrados na Declaração da Independência de 4 de Julho de 1776 e defendeu que os valores da igualdade, da liberdade e da legitimidade dos governos através do consentimento dos cidadãos permanecem actuais.
“Quero deixar um convite aos nossos amigos cabo-verdianos para que continuemos, juntos, a construir uma parceria talvez mais sólida, inspirada pela nossa longa história em comum e pelos valores que partilhamos”, finalizou Mark Weinberg.