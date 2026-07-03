Cabo Verde enaltece parceria histórica com Estados Unidos nas comemorações dos 250 anos da independência norte-americana

O ministro dos Negócios estrangeiros, Comunidades e Defesa Nacional, Manuel da Rosa, assinalou durante a noite de ontem, na Praia, que a relação entre Cabo Verde e os Estados Unidos assenta numa história comum, consolidada por laços humanos, políticos e institucionais.

Ao intervir nas comemorações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos da América, realizada sob o lema “Freedom 250”, o governante sustentou que os princípios da liberdade, da democracia, do Estado de Direito e da dignidade humana constituem referências partilhadas pelas duas nações e orientam a política externa cabo-verdiana.

Durante a intervenção, recordou que, em 1765, partiu de Cabo Verde o primeiro embarque documentado de africanos livres para os Estados Unidos, mais de uma década antes da Declaração da Independência norte-americana, facto que, segundo disse, lançou as bases de uma ligação humana e cultural preservada ao longo dos séculos.

O ministro atribuiu igualmente relevância ao papel desempenhado pela diáspora cabo-verdiana radicada nos Estados Unidos, considerando que essa comunidade fortalece permanentemente as relações entre os dois povos e mantém viva a identidade cabo-verdiana em estados como Massachusetts, Rhode Island e Califórnia.

Na ocasião, referiu que a cooperação bilateral, reforçada após a independência de Cabo Verde através de diversos instrumentos jurídicos, abrange áreas como segurança, desenvolvimento e intercâmbio cultural, ao mesmo tempo que manifestou o empenho do novo Governo em assegurar o aprofundamento dessa parceria em domínios estratégicos, nomeadamente na defesa.

Manuel Amante da Rosa saudou ainda a iniciativa norte-americana Trade Over Aid (Comércio em Vez de Ajuda, tradução em português), lançada em Abril de 2026, por considerar que a mesma privilegia o comércio, o investimento privado e a resiliência económica, modelo que, disse, encontra em Cabo Verde um parceiro preparado para reforçar esse caminho.

O governante aproveitou a ocasião para assinalar a participação da selecção nacional no Campeonato do Mundo de Futebol de 2026, realizado nos Estados Unidos, reconhecendo o apoio da diáspora cabo-verdiana e do público norte-americano aos Tubarões Azuis.

Reiterou a intenção de Cabo Verde em manter-se como um parceiro fiável na região, assente na estabilidade, na paz e na cooperação internacional, formulando votos de prosperidade aos Estados Unidos e de continuidade dos benefícios da parceria para os povos dos dois países.