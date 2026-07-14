MpD aponta crise política e pede audiência de urgência com o Presidente da República

A tomada de posição surge na sequência da acusação deduzida pelo Ministério Público contra Francisco de Carvalho, e três vereadores da Câmara Municipal da Praia. Após uma reunião da Comissão Política Nacional, realizada esta terça-feira na sede do partido, o MpD manifestou o entendimento de que “a imagem institucional, interna e externa de Cabo Verde ficou comprometida” pelo cenário actual.
Pedido de audiência
Como parte de uma agenda específica liderada pelo Presidente Interino do partido, o MpD confirmou ter entregue um pedido de audiência com carácter de urgência ao Presidente da República