Política

MpD aponta crise política e pede audiência de urgência com o Presidente da República

PorAndre Amaral,14 jul 2026 17:51

O Movimento para a Democracia (MpD) declarou hoje, através de uma nota de imprensa, que a situação política no país é "preocupante" e que a legitimidade ética e política do actual governo está "irremediavelmente posta em causa".

A tomada de posição surge na sequência da acusação deduzida pelo Ministério Público contra Francisco de Carvalho, e três vereadores da Câmara Municipal da Praia. Após uma reunião da Comissão Política Nacional, realizada esta terça-feira na sede do partido, o MpD manifestou o entendimento de que “a imagem institucional, interna e externa de Cabo Verde ficou comprometida” pelo cenário actual.

Pedido de audiência

Como parte de uma agenda específica liderada pelo Presidente Interino do partido, o MpD confirmou ter entregue um pedido de audiência com carácter de urgência ao Presidente da República. O objectivo do encontro é apresentar as preocupações da organização e analisar a situação em conjunto

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Tópicos

MpD Audiência Presidência da República

Autoria:Andre Amaral,14 jul 2026 17:51

Editado porAndre Amaral  em  14 jul 2026 17:51

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