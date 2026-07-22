ANMCV assegura que há vontade política dos municípios para implementação plena do PCFR

O presidente do conselho directivo da ANMCV assegurou hoje que existe vontade política em todos os municípios para a implementação plena do Plano de Carreiras, Funções e Remunerações (PCFR), mas alerta que o processo depende de apoios financeiros.

Estas declarações foram feitas à imprensa, à margem da terceira reunião ordinária do Conselho Geral da Associação Nacional dos Municípios Cabo-verdianos (ANMCV) do IX Mandato (2024–2028) que decorre na cidade da Praia, sob o lema “Por um Poder Local forte, resiliente e promotor do desenvolvimento sustentável”.

Segundo Fábio Vieira, vários municípios já se encontram numa fase avançada de implementação do novo PCFR, estando alguns a concluir os procedimentos necessários para a sua aplicação.

“Mas, como também tenho dito em vários outros fóruns, a implementação do PCFR tem custos, tem impacto no orçamento dos municípios e sem que haja respaldo financeiro não é possível a sua aplicação plena e a breve trecho”, argumentou.

O presidente do Conselho Directivo da ANMCV adiantou que a associação já tinha iniciado um processo de diálogo com o anterior Governo sobre esta matéria e que pretende retomar as conversações com o novo executivo.

De acordo com Fábio Vieira, existe abertura política e interesse de ambas as partes para criar as condições necessárias à implementação integral do PCFR em todos os municípios do país.

“Portanto, estamos a criar as condições para que, a breve trecho, tenhamos a implementação cabal do novo PCFR em todos os territórios municipais do país”, concluiu.