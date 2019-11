​Espectáculos do Teatro Nacional São João abrem Mindelact

Arranca amanhã a 25ª edição do Festival Internacional de Teatro do Mindelo. A abertura vai estar a cargo do Teatro Nacional São João (TNSJ), Porto, com a apresentação de dois espectáculos.

A estreia da nova peça do TNSJ, "Achadiço", no Palco 2, assim como "Bella Figura", de Yasmina Reza, no Palco 1, abrem a edição bodas de prata do Mindelact.

Em conferência de imprensa, hoje, no Mindelo, Nuno Cardoso, director artístico do Teatro Nacional São João, disse que são duas peças para dar a conhecer o trabalho desenvolvido.

“O São João é mais do que as produções. É uma plataforma técnico-artística de excelência. E nesse sentido estas são duas pequenas peças que nós trazemos para que vocês conheçam o trabalho do São João e percebam se estão ou não interessados em colaborar connosco”, revelou.

Em Cabo Verde, o Teatro Nacional São João quer muito mais do que apresentar espectáculos. Esta é vista como uma oportunidade para aprofundar conhecimentos e para contactar os agentes, actores e companhias existentes. Para 2020 está previsto um projecto que conta com a participação de Cabo Verde.

“Isto poderá ter dois momentos. Um momento de uma possível residência profissionalizante de actores cabo-verdianos que desenvolvam connosco possivelmente um projecto em crioulo (…)”, antecipou.

A presença do Teatro Nacional São João resulta de um protocolo assinado com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas. O Presidente do Conselho de Administração do São João, Pedro Sobrado, destaca o facto de a apresentação coincidir com os 25 anos do Mindelact.

“É evidente que a 25ª edição do Mindelact é um feito. Mesmo em Portugal, um festival de teatro ter 25 edições seria um feito. De facto, os deuses devem estar a nosso favor, porque a nossa primeira participação ocorrer no contexto das bodas de prata do Mindelact é um acontecimento importante”, realçou.

O 25º Festival Internacional de Teatro do Mindelo acontece durante 11 dias, até o 16 deste mês. O evento teatral, uma referência das artes cénicas no continente africano, conta com 72 espectáculos, 50 companhias e 13 países.

Além de Cabo Verde, passarão por Mindelo grupos de Portugal, Espanha, Brasil, República Checa, Alemanha, Japão, Itália, Angola, França, Guiné-Bissau, Dinamarca e Estados Unidos.