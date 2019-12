Bailarina de Raiz di Polon em 'remontagem' de peça de Pina Bausch

Luciene Cabral é uma das bailarinas africanas que integrar a reprise de “Le Sacre du Printemps” da bailarina e coreógrafa alemã, Pina Bausch.

Luciene Cabral participou na audição que aconteceu de 13 a 22 deste mês, no Senegal, e foi uma das bailarinas escolhidas para a reprise da peça de Pina Bausch.

“Consegui passar para a terceira fase, que é a fase da remontagem da peça. A remontagem da peça será em Dakar (Senegal) e, depois, vamos sair para apresentações”, conta Luciene Cabral.

Para Luciene Cabral participar na remontagem dessa peça será uma boa experiência. Com isso, a bailarina estará no Senegal no início de Fevereiro, juntamente com outros bailarinos africanos.

Apesar de não ter sido escolhido para esta reprise, Djamilson Barreto (Nuno) considera que foi importante participar nessa audição.

“Para mim foi interessante ver a motivação de Luciene e dos outros bailarinos africanos interessados em remontar a peça de Pina Bausch. Para nós foi interessante a conexão e interacção com os bailarinos, conhecer e saber de onde são, saber do esforço que fazem para lá chegarem, a motivação que tem como bailarinos, experiência, dificuldades, tudo isso para nós é importante”, frisa.

Por outro lado, os bailarinos agradecem ao Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas pelo apoio. “Agradecemos ao Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas por nos ter ajudado com dois bilhetes de passagem para participar da audição no Senegal, precisamos de mais apoio para darmos continuidade ao nosso trabalho”.

Depois dessa seleccão, Djamilson Barreto e Luciene Cabral vão realizar uma residência artística em Portugal, onde vão trabalhar a peça “Extrato de Sociedade”. Esta residência artista acontece graças ao apoio da Fundação Gulbenkian.

“Vamos fazer a pré-estreia da peça `Extrato de Sociedade` no Centro Cultural de Cabo Verde em Lisboa, depois disso o trabalho será apresentado na cidade da Praia, no dia 29 de Abril, Dia Internacional da Dança”, avança Djamilson Barreto.