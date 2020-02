Conhecida a ordem do desfile de terça-feira de Carnaval em São Vicente

Está definida a ordem do desfile da terça-feira de Carnaval, em São Vicente. O sorteio aconteceu sexta-feira, pela Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval de São Vicente (LIGOC-SV).

O desfile tem início às 15:00 e os grupos entram na Rua de Lisboa com 30 minutos de intervalo.

O grupo Flores do Mindelo, último classificado do Carnaval do ano passado, é o primeiro a desfilar no dia 25 de Fevereiro. O grupo, que está há nove anos sem conquistar o título no Carnaval do Mindelo, vai apresentar-se nas ruas da cidade com o enredo “A lenda de uma civilização mítica”, em torno do universo dos deuses egípcios, reflectido nos três carros alegóricos e na música “Lenda Mítica”, de Eugénio Moreno e Erik Lima.

O segundo grupo será o Cruzeiros do Norte, detentor do título de campeão, que vai desfilar com o enredo “Tudo a dois”, apresentando três carros alegóricos e cerca de mil figurantes, animados com a música “Um tôtxa dritim”, da autoria da dupla Jotacê/Anísio.

O terceiro a entrar na Rua de Lisboa é Monte Sossego, segundo classificado em 2019.

O grupo, que está em jejum há três anos, leva para o desfile o enredo “Nôs terra – mitos, contos e lendas”, juntando entre 1500 a 1700 foliões, três carros alegóricos, um tripé, e a música oficial “Fatxa, fatxa n’arena”, de Constantino Cardoso.

O quarto grupo é o Vindos do Oriente, que no ano passado abdicou de desfilar, apesar de ter conquistado o ceptro de bicampeão em 2018, após vencer também em 2017. Vindos do Oriente fará um desfile à volta do enredo “Em busca da pedra filosofal”, dos carnavalescos Cláudio Miranda, brasileiro, e dos cabo-verdianos Manú Ramos e Nóia.

O último dos cinco grupos a desfilar é Estrela do Mar, que depois de vários anos de interregno regressou em 2019 ao Carnaval de São Vicente, e conquistou o terceiro lugar. A agremiação projectou um desfile, este ano, com o enredo “Estrelas de nôs mar, tartaruga marinha”, com dois carros alegóricos, 14 alas e cerca de mil foliões. O desfile deste grupo vai ser animado pela música “ Tartaruga Rainha” da dupla Jotacê/Anísio.