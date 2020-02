​Augusto Neves perspectiva um Carnaval “muito melhor” em 2021

O Presidente da Câmara Municipal de São Vicente promete que no próximo ano o Carnaval vai ser ainda melhor. Em declarações à Rádio Morabeza, após a atribuição dos prémios, Augusto Neves anunciou a introdução de mais bancadas, aumento do subsídio aos grupos e melhorias a nível do som e iluminação ao longo do percurso dos desfiles.

“O próximo ano será muito melhor. É um plano evolutivo, a cada ano vamos metendo mais ingredientes – mais bancadas, maior organização, mais subsídios aos grupos. Eu sei que os grupos fazem um sacrifício e um trabalho enormes, então a Câmara sente-se na obrigação de tudo fazer para que o Carnaval esteja a esse nível”, diz. Sobre o subsídio atribuído pela Câmara Municipal, Augusto Neves não fala em valores. O edil diz que o que quer ver é “um grande atractivo que contribui para a dinamização da economia”. Questionado sobre se o nível do Carnaval reforça a ideia de construção de um sambódromo, Neves responde que “já temos o nosso sambódromo natural”. “Rua de Lisboa, Rua Machado, Praça Nova que albergam mais de cem mil pessoas. Com isto fico bastante agradecido. Agora vamos melhorando a nível das bancadas, do som, da iluminação para que haja um bom espectáculo”, considera. O presidente da Câmara Municipal de São Vicente destaca o civismo da população mindelense durante os desfiles oficiais, e até à entrega dos prémios. O grande vencedor foi o grupo carnavalesco de Monte Sossego, que também levou a maior parte dos prémios individuais, nomeadamente rainha e rei, 1ª e 2ª damas, mestre-sala, porta-bandeira e música. Na segunda posição ficou Cruzeiros do Norte, seguido de Vindos do Oriente, Estrela do Mar e Flores do Mindelo.

