Monte Sossego vence Carnaval de São Vicente

​O Grupo Carnavalesco de Monte Sossego venceu hoje o Carnaval de São Vicente. A decisão do júri foi conhecida após uma longa cerimónia de divulgação de resultados, que se prolongou por cerca de três horas, com alguma confusão pelo meio.

Em segundo lugar ficou o grupo Cruzeiros do Norte. O terceiro posto pertence a Vindos do Oriente. No quarto lugar, Estrela do Mar. Em quinto, e último, o Flores do Mindelo.

Nos prémios individuais, Alcione Cruz (Monte Sossego) foi escolhida como rainha. O título de primeira-dama de honor foi entregue a Cíntia Spencer (Monte Sossego). Cilene Camila (Monte Sossego) foi eleita segunda-dama.

A completar o trono, Fredwilson Sousa foi escolhido pelo júri como rei do Carnaval 2020.

Também de Monte Sossego, Ridson Monteiro, venceu na categoria de mestre-sala.

Kátia Ferreira, de Monte Sossego foi eleita porta-bandeira.

A única excepção à hegemonia de Monte Sossego, nos prémios individuais, é a rainha de bateria, entregue a Andreia Gomes, do grupo Cruzeiros do Norte.

No que à música diz respeito, Constantino Cardoso arrebatou o troféu, com "Fatcha, Fatcha", tema que compôs para o Grupo Carnavalesco de Monte Sossego.

Num ano em que o prémio para o melhor carro alegórico resultava da soma da pontuação atribuída a todos os carros de cada grupo, Vindos do Oriente foi o vencedor da categoria.

Este ano, a Liga Independente dos Grupos de Carnaval de São Vicente (LIGOC-SV) decidiu atribuir um prémio à melhor bateria. O somatório das pontuações do júri resultou num empate entre Cruzeiros do Norte, Vindos do Oriente e Monte Sossego. O vencedor foi, por sorteio, Cruzeiros do Norte.

Para aumentar a transparência do processo de divulgação de resultados, a LIGOC-SV decidiu mudar o processo e anunciar as pontuações de cada elemento do júri, antes de revelar o vencedor de cada categoria. Mas as coisas não correram bem, com muitas pausas e alguma desorganização, que resultaram em horas de espera até serem conhecidos todos os resultados. A cerimónia, agendada para as 15h00, terminou ao cair da noite.

