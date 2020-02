Arriah (galeria de imagens)

Este fim-de-semana de Carnaval foi de grande animação pelas em São Vicente . Alunos, professores, mandingas e muito mais encheram as ruas do Mindelo. Veja as imagens.

Galeria - Fotos Queila Fernandes

