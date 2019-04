Laginha será palco das comemorações do dia da cidade do Mindelo

​A praia da Laginha recebe o grosso das actividades que a Câmara Municipal de São Vicente programou para celebrar os 140 anos da cidade do Mindelo, com destaque para um festival musical de três dias.

Mindelo comemora os 140 anos de elevação à categoria de cidade no dia 14 de Abril.

Assim, no fim-de-semana 12, 13 e 14 do corrente mês, devem desfilar no palco da Laginha diversos nomes do panorama musical nacional.

No primeiro dia, 12, sobem ao palco Carmen Silva, Roots Rockin Mindelo, William Araújo e banda, Elly Paris e Kiddye Bonz & Batchard.

No sábado, 13, estão previstas, no mesmo palco, as actuações de Tiago Silva e banda, Dieg ft. Hilário & Fattu Djakité, Jorge Neto e Constantino Cardoso & Gai.

No último dia, domingo, 14, em que Mindelo celebra 140 anos, o palco será ocupado exclusivamente pelo artista brasileiro Zeca Pagodinho e banda, para um concerto único.

A praia da Laginha recebe, igualmente, por estes dias, o festival da juventude da câmara, em parceria com a secretaria de Estado da Juventude, também enquadrado nas festividades dos 140 anos da cidade, e com actividades desportivas como futebol, voleibol, basquetebol e andebol de praia e demonstração de zumba.

O programa inclui ainda workshops e formações.

Para o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, o dia da cidade do Mindelo é, “sem sombras de dúvidas”, uma data “muito especial e extremamente significativa”.

Mindelo foi elevado à categoria de cidade no longínquo ano de 1879.