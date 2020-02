Professores confirmaram expectativas no desfile de sábado em São Vicente

​Os professores saíram na tarde de sábado às ruas do Mindelo com o cinema do tema, em trajes feitos de materiais reciclados.

O desfile dos professores é, cada vez mais, um atractivo do sábado de Carnaval, sempre com muito público no centro da cidade.

Foram muitos aqueles que encheram os passeios e mostraram-se “maravilhados” com o “espectáculo” proporcionado.

Charles Chaplin, Carmen Miranda, serpentes, piratas, vikings, guerreiros, índios e bailarinas abrilhantaram o desfile em oito alas.

Amanhã, 24, véspera do dia do desfile dos grupos oficiais, todas as atenções voltam-se para Escola de Samba Tropical.

Na terça-feira, das 14:00 às 14:30, há desfile de vários grupos do Carnaval espontâneo, que vão mostrar a sua criatividade ao público, em disputa pelo Prémio Kakoi – Carnaval Artesanal, atribuído pelo Ministério da Cultura, através do Centro Nacional de Artesanato e Deisgn (CNAD).

Depois disso, a arena da Rua de Lisboa abre-se aos cinco grupos oficiais. O primeiro a entrar é Flores do Mindelo, seguido de Cruzeiros do Norte, Monte Sossego, Vindos do Oriente e, por último, Estrela do Mar. Os vencedores serão conhecidos na quarta-feira, a partir das 15:00.