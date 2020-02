Ministro da Cultura destaca “grande nível” de Carnaval de São Vicente

O ministro da Cultura e da Indústrias Criativas (MCIC), Abraão Vicente destacou o “grande nível” dos grupos carnavalescos de São Vicente, afirmando que é preciso resolver a questão dos atrasos dos grupos em São Nicolau.

Abraão Vicente, que este ano acompanhou os desfiles dos grupos da cidade da Praia, disse aos jornalistas esta terça-feira, na Avenida Cidade de Lisboa, que foi recebendo informações destas duas ilhas onde a festa do Rei Momo é mais expressiva.

Quanto ao Carnaval do Mindelo, Abraão Vicente afirmou que, com base nas notícias que recebeu, “correu muito bem, com grande nível na parte dos grupos”.

Já em São Nicolau, o ministro da Cultura falou no “mesmo problema de sempre”, os atrasos, de horas, com que os grupos de animação levam para chegarem ao Terreiro”.

“Temos que resolver porque senão não é possível ter transmissão e não será possível evoluir”, defendeu.

Questionado se não se arrependeu de ter ficado na cidade da Praia, ao invés de São Nicolau ou São Vicente, Abraão Vicente respondeu que nunca vai aos carnavais para se divertir, mas sim para observar.

“Ninguém nunca me viu numa festa do Carnaval em São Nicolau, nem em São Vicente. O objectivo meu é observar e perceber como é que nós podemos trazer inputs a partir de políticas públicas”, finalizou.