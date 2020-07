Mário Bettencourt diz que os homens da cultura estão a espera de apoios

O produtor Mário Bettencourt disse hoje, à RCV que os homens da cultura estão apreensivos e à espera de apoios, para fazer face a dificuldade, divido à pandemia da COVID-19.

De acordo com o Mário Bettencourt, depois dos vários encontros com as autoridades e promessas feitas os apoios ainda não chegaram, o que torna a situação dos artistas insustentável.

“A real situação dos homens da cultura é de penúria, porque não trabalhamos desde mês de Março, alguns de nós têm feitos coisas pontuais na internet, mas não chega para sustentar uma empresa”, afirma.

Para Mário Bettencourt, a situação está a tornar insuportável e as boas intenções não chegam, por isso pede acções concretas no sentido de minimizar as dificuldades porque passam.

“Já falamos várias vezes com o Governo, através de diferentes interlocutores, apresentamos soluções mas até hoje nada, precisamos de acções concretas, somos uma das indústrias importantes e influentes em Cabo Verde como outras que existem, de certeza estamos na mesma luta, precisamos que haja atenção, porque são milhares de pessoas desempregadas e outras em lay-off, pessoas que dependem de nós”, indica.

Neste sentido, Mário Bettencourt junta a sua voz aos outros produtores que dizem que os impactos da COVID-19 na produção cultural têm sido enormes com vários prejuízos, e que muitos artistas estão a passar por serias dificuldades sócio-económicas.

Por isso, pede uma rápida resposta por parte do Governo, para minimizar os efeitos negativos, assim como está a acontecer em relação noutros outros sectores da vida nacional.